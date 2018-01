Kinderen ontsnappen aan drama: dak van school vliegt weg en belandt weer op klassen

Meeuwen-Gruitrode - In de Limburgse gemeente Gruitrode moesten de 57 leerlingen van de basisschool Royke geëvacueerd worden vanwege het stormweer. Door de hevige rukwinden vloog het dak van het gebouw, waarna het opnieuw terechtkwam op de leslokalen. Alle leerlingen werden in veiligheid gebracht door de leerkrachten en zijn ongedeerd gebleven.

Het incident gebeurde donderdagochtend rond 11 uur. Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) heeft al zijn lof geuit voor de leerkrachten van de basisschool. “De meester had tijdens de speeltijd het dak al zien wapperen. De kinderen werden vervolgens overgebracht naar de eetzaal. Enkele ouders hebben hun kinderen afgehaald.”

Er is enkel sprake van materiële schade. Door het wegwaaien van het dak is ook de muur aan de voorkant van de school ingestort. Volgens de burgemeester zijn de klaslokalen totaal onbruikbaar. “We gaan nu bekijken met de brandweer of er materialen en digitale borden uit de lokalen gehaald kunnen worden. Met de directie gaan we zien om klassen voor de komende dagen te regelen.”

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zijn ondergebracht naar een ander gebouw van de school langs de Breekiezel. De kinderen van het derde en vierde leerjaar bevinden zich in Cultuurpunt Gruitrode. “De kinderen die geschrokken zijn, zullen ook bijstand krijgen van de leerkrachten”, aldus de burgemeester. “Voor hen is er opvang voorzien tot het einde van de schooldag.”