Trump “bijzonder bereid” voor gesprek met speciaal aanklager Robert Mueller

Volgens een van zijn advocaten is de Amerikaanse president Donald Trump “bijzonder bereid” om samen te zitten met Robert Mueller, de aanklager in het onderzoek naar collusie met Rusland. Advocaat Ty Cobb zei, tijdens een podcast van CBS News, dat de president “het onderwerp achter zich wil laten”. Er lopen momenteel “actieve discussies” over een mogelijke ontmoeting tussen de president en het team van Mueller.