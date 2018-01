12-jarige wegloper opgepakt met heroïne en cocaïne op zak

Charleroi - De lokale politie van Charleroi heeft woensdag in de deelgemeente Marchienne-au-Pont een 12-jarige jongen opgepakt die in het bezit was van cocaïne- en heroïnebolletjes. Hij was uit de jeugdinstelling van Fraipont weggelopen.

De jongen was in de open jeugdinstelling geplaatst in verband met drugs, maar liep er al snel weg. De politie was daar niet van verwittigd, maar zag de tiener woensdag op de weg van Bergen naar Marchienne-au-Pont lopen en kon hem oppakken, bevestigde de woordvoerder van de politiezone Charleroi. De minderjarige was in het bezit van 42 cocaïnebolletjes, 30 heroïnebolletjes en een groot geldbedrag.

Hij zou opnieuw voor het jeugdparket van Charleroi worden geleid.