Meisje van 16 riskeert 10 jaar cel nadat ze soldaat in het gezicht sloeg: “Heldin of terroriste?”

Voor de ene is ze een terroriste, voor de andere een heldin. De 16-jarige Ahed Tamimi is alleszins het symbool geworden van de diepe kloof die er nog steeds tussen Israëli's en Palestijnen gaapt. De tiener betaalt er wel een prijs voor: ze zit nog steeds in de cel en riskeert 10 jaar naar de gevangenis te moeten gaan.

Ahed Tamimi sloeg vorige maand twee Israëlische soldaten in het gezicht na een demonstratie in haar dorp. De soldaten stonden op het erf van de familie Tamimi en samen met haar nicht Noor ging Ahed hen zeggen dat ze daar weg moesten.

Net voordien waren er relletjes tussen de soldaten en Palestijnen in het dorp waar Ahed woont, Nabi Saleh. De Palestijnen protesteerden daar tegen het feit dat Amerikaans president Donald Trump Jeruzalem erkend had als de hoofdstad van Israël, en dat delen van het dorp eerder al waren ingenomen door de Israëli’s. Zo mogen de inwoners van Nabi Saleh bijvoorbeeld een waterbron in het dorp niet meer gebruiken sinds er vlakbij een Joodse nederzetting werd gebouwd.

Een uur voor Ahed op de soldaten afstapt, was de vijftienjarige neef van de tiener door een metalen kogel met rubberen omhulsel van dichtbij door Israëlische soldaten in het hoofd geschoten. De situatie was dus op z’n minst gespannen toen Ahed richting de soldaten trok en ze hen na wat geduw en getrek sloeg.

Foto: AFP

De moeder van Ahed maakte beelden van het incident en zette die op Facebook, waarna de video sociale media rondging. Ook heel wat Israëli’s kregen de beelden te zien. De publieke opinie in Israël eiste dat dit zou rechtgezet worden, want “de soldaten waren vernederd door Ahed Tamimi”, ze heeft het leger beledigd. De Israëlische minister van Cultuur Miri Regev zei zelfs dat “de eer van het leger en de staat Israël werd beschadigd.” Die ‘rechtzetting’ kwam er ook een paar dagen later. Op 19 december werd de 16-jarige ’s nachts gearresteerd. Ook de moeder van Ahed werd opgepakt, net als haar nicht Noor. Nog een vierde familielid werd gearresteerd toen ze de vrijlating van de drie andere vroeg.

Militaire rechtbank

Intussen zit Ahed al zo’n maand in de cel, in afwachting van haar proces. Dat ze Palestijnse is, zorgt ervoor dat Ahed voor een strenge militaire rechtbank moet verschijnen. Joden die in Palestijns gebied wonen en een misdrijf plegen, worden berecht door gewone, minder strenge Israëlische rechtbanken.

Het meisje wordt verdacht van 12 aanklachten, zoals onder andere het aanzetten tot geweld. Ook het incident waar een video van werd gemaakt, behoort tot de aanklachten. Die beelden worden beschouwd als een van de belangrijkste bewijzen van haar gewelddadige optreden.

“Verkracht of mishandeld”

Israëliërs hopen op een zware straf voor het tienermeisje. Ze riskeert tot 10 jaar cel. De minister van Onderwijs, Naftali Bennet, pleitte er zelfs voor Ahed de rest van haar leven naar de gevangenis te sturen. En een Israëlische journalist suggereerde dat Ahed mishandeld of verkracht zou moeten worden.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Voor veel Palestijnen is Ahed Tamini intussen een heldin. Ze staat symbool voor de strijd van de Palestijnen tegen de bezetting door de Israëli’s. “Ze verdedigde haar huis en thuis met haar blote handen”, klinkt het.

Soldaat in de hand gebeten

En het is niet de eerste keer dat ze dat deed. Ook een paar jaar geleden ging een video van Ahed al het internet rond. Toen probeerde ze te verhinderen dat haar jongere broer, die stenen had gegooid, werd gearresteerd. Ze beet toen een soldaat in de hand, waarna die haar 12-jarige broer moest lossen. En er zijn ook foto’s van een 11-jarige Ahed die protesteert tegen een Israëlische soldaat.

Ahed Tamimi beet een soldaat in de hand om haar jongere broer te bevrijden Foto: AFP

Ahed als 11-jarige Foto: AFP

Dat activisme zit alleszins in haar genen. Ook haar vader en moeder staan bekend als activisten tegen de bezetting van Palestina door Israël. Zo zat de vader van Ahed, BassemTamini, al meerdere keren in de cel in Israël. En ook Waed, de broer van Ahed, werd al een aantal keer opgepakt. De oom van Ahed werd tijdens protesten gedood door soldaten van het Israëlische leger.

Minderjarigen opsluiten

Het debat gaat overigens niet enkel over de status van Ahed, die van terroriste die zwaar gestraft moet worden of die van heldin die onmiddellijk moet worden vrijgelaten. Het debat gaat ook over het al dan niet opsluiten van minderjarigen. Dat Ahed 16 is en toch in de cel zit, en daar voorlopig nog moet blijven, lokt hevige kritiek uit van onder andere de Verenigde Naties. Zij zijn bezorgd over het gevangenschap van Ahed.

Foto: AFP

Jaarlijks worden door Israël zo’n 600 Palestijnse minderjarigen gearresteerd. Momenteel zitten er ongeveer 300 minderjarige Palestijnen vast. Ze komen dan aanvankelijk terecht in detentiecentra die geen al te goede reputatie hebben. Volgens een rapport van Unicef worden Palestijnse kinderen in die centra zelfs systematisch mishandeld.

Minderjarigen mogen volgens het Israëlische recht nochtans in theorie niet gevangengenomen worden, tenzij in heel uitzonderlijke gevallen. Maar die regel geldt niet wanneer het gaat om een proces voor een militaire rechtbank, zoals bij Ahed het geval is.

Kans op vrijspraak klein

Amnesty International eist intussen de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Ahed Tamini. “Niets dat Ahed Tamimi heeft gedaan kan de voortdurende detentie van een 16-jarig meisje rechtvaardigen”, zegt Magdalena Mughrabi, onderdirecteur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika in een persmededeling. “De Israëlische overheid moet haar zonder uitstel vrijlaten. De beelden van het incident tussen een ongewapend tienermeisje en twee gewapende soldaten in beschermende kledij tonen aan dat zij geen enkele bedreiging vormde en dat haar bestraffing flagrant disproportioneel is.”

De kans dat Ahed zal worden vrijgesproken voor de militaire rechtbank is zeer klein. In 99,97 procent van de gevallen leidt een proces voor een militaire Israëlische rechtbank tot een veroordeling.

‘Amazones’

Foto: EPA-EFE