Zwerftocht van Anderlecht-flop duurt voort: weg bij team van Praet en verhuurd aan… rode lantaarn

Hij speelde ooit de pannen van het dak bij Heerenveen en versierde daardoor een transfer naar Benfica. Maar sindsdien ging de carrière van Filip Djuricic enkel maar bergaf. De Serviër speelt de komende zes maanden bij de Italiaanse rode lantaarn Benevento.

We kennen Djuricic natuurlijk het beste van zijn periode bij Anderlecht. Paars-wit haalde de spelmaker toen voor zes maanden in huis, op huurbasis van Benfica, maar van een geslaagde passage was allesbehalve sprake. Hij kon nooit echt zijn stempel drukken en kwam in 20 wedstrijden voor Anderlecht uiteindelijk tot één doelpunt en vier assists.

Benfica leende Djuricic vorig seizoen uit aan Sampdoria, dat hem vorige winter transfervrij overnam van de Portugese topclub. Bij de ploeg van Dennis Praet kwam de nog altijd maar 25-jarige Serviër dit seizoen slechts aan 19 minuten speeltijd en dus drong een nieuwe uitleenbeurt zich. Zijn vijfde intussen, na eerdere passages bij Southampton en Mainz 05.

Djuricic gaat voor zes maanden aan de slag bij Benevento, de rode lantaarn uit de Serie A. De promovendus pakte nog maar zeven punten dit seizoen en verloor zijn eerste veertien wedstrijden van het seizoen. Opvallend genoeg won Benevento begin januari wel van… Sampdoria.