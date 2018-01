Ex-Bruggeling stopt met voetballen en gaat diploma psychologie gebruiken om voetballers te begeleiden

Jeroen Simaeys stopt met voetballen. De 32-jarige voetballer was momenteel aan de slag bij OHL maar aanslepende problemen met de enkel hebben hem doen besluiten een punt te zetten achter zijn carrière.

Jeroen Simayes (32) stopt met voetballen. Een enkelletsel dat hij in december 2016 opliep, geraakt niet van de baan. Simaeys zal nu zijn universitair diploma psychologie aanwenden om profvoetballers te begeleiden.

Simaeys startte zijn sportieve carrière in zijn geboortedorp Butsel. Op 10-jarige leeftijd trok hij naar Heverlee en na een tussenstop bij KV Mechelen keerde hij terug naar fusieclub Oud Heverlee Leuven bij wie hij in het eerste elftal debuteerde. In 2005 verhuisde Simaeys naar eersteklasser Sint-Truiden. Simaeys, inzetbaar als verdediger en middenvelder, speelde er twee seizoenen en miste bijna geen enkele wedstrijd. Het leverde hem een transfer naar Club Brugge op waar de Brabander uiteindelijk vier seizoenen actief zou zijn. Nadien ging hij naar Genk waar hij drie seizoenen voetbalde. Bij de start van het seizoen 2014/2015 wordt hij naar de B-kern verbannen na een te kritisch interview. Het Russische Samara biedt een oplossing, Simaeys zou er twee seizoenen spelen. Daarna keerde hij terug naar OHL waar hij slechts vijftien wedstrijden speelde. Hij blesseert zich aan de enkel en zou nooit nog in actie komen.