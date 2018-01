De hulpdiensten hebben het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken opnieuw vrijgegeven, na de verdachte brief die er donderdagmorgen was toegekomen. In de brief zat verdacht wit poeder en een kogel. De antrax-procedure werd opgestart en ook de ambtswoning van premier Michel, aan de andere kant van de straat, werd preventief ontruimd. Op zijn Facebook-pagina bedankt de staatssecretaris “de twee helden van het onthaal, Guy en Ken”.

Het witte poeder dat donderdagmiddag werd aangetroffen op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken was geen antrax. Dat is gebleken uit de analyses van het poeder, aldus het Brusselse parket. De kogel die samen met het poeder werd aangetroffen, was dan weer wel een echte kogel, aldus het parket. Het onderzoek naar de afzender loopt nog.

Volgens onze informatie was Francken zelf niet aanwezig in de ruimte waar de brief werd open gedaan. De man die aan het onthaal van het gebouw zat en de brief ontving, werd uit voorzorg voor decontaminatie meegenomen. Het personeel moest binnen blijven en ook Francken mocht het gebouw niet verlaten.

“Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken”, klinkt het bij de woordvoerster van Francken. “Verbale bedreigingen komen wel vaker voor, maar dit is nieuw.”

Het kabinet van Francken ligt tegenover de ambtswoning van premier Michel. Ook die werd uit voorzorg ontruimd.

Besmettelijke infectieziekte

Antrax of miltvuur is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Antraxsporen kunnen als wapen gebruikt worden. In oktober en november 2001 bijvoorbeeld werd in de Verenigde Staten een aantal brieven met miltvuursporen aan personen en instanties gestuurd, die sporen kwamen bij het openmaken vrij.

