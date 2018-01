20 maanden cel voor wegpiraat die politie ramde

Brugge - Een 47-jarige man uit Knokke-Heist is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 20 maanden effectieve celstraf voor zijn weerspannig gedrag toen de politie hem naar de gevangenis wilde overbrengen. Yves C. ramde zelfs een politievoertuig toen hij klemgereden werd.

Op 16 mei 2017 merkte de politie de Audi A2 van de beklaagde op in Knokke. “Er was op dat moment een bevel tot gevangenneming én hij had nog een rijverbod tot 2021”, aldus procureur Mike Vanneste. De notoire wegpiraat weigerde te stoppen en sloeg op de vlucht. Toen hij klemgereden werd, ramde hij een politiewagen. Ook tijdens de eigenlijke arrestatie liet C. zich niet onbetuigd. Hij schopte onder andere tegen het scheenbeen van een agent. Tijdens een eerdere overbrenging naar de gevangenis had C. zich in 2015 ook al schuldig gemaakt aan smaad.

Yves C. liep al ettelijke jaren gevangenisstraf op voor verkeersinbreuken. Zo raakte hij onder invloed van alcohol meermaals betrokken bij ernstige verkeersongevallen. De verdediging legde uit dat de beklaagde na zijn penitentiair verlof om persoonlijke redenen niet was teruggekeerd naar de gevangenis. Meester Jan Dekersgieter vroeg tevergeefs om een mildere bestraffing dan de gevorderde 20 maanden cel, aangezien zijn cliënt sowieso nog een hele tijd in de gevangenis zal zitten. “Het is te stom voor woorden, ik had dat niet moeten doen”, drukte C. zijn spijt uit.