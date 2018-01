Vanaf vrijdag roze chocolade te koop

Voedingsgigant Nestlé lanceert vrijdag in Japan en Zuid-Korea de eerste roze KitKat-reep. Dat meldt de Franse krant Les Echos. De roze chocolade werd door Barry Callebaut ontwikkeld in Wieze, in Oost-Vlaanderen, en Frankrijk.

Nestlé is de eerste om de roze chocolade te commercialiseren. De nieuwe chocoladesoort heeft een fruitige smaak van bessen en is smeuïg, aldus de chocolademaker. De nieuwe chocolade kreeg de naam ‘ruby’, naar de cacaoboon die gebruikt wordt om de chocolade te maken.

De verkoop start in zeven “KitKat Chocolatory” winkels in Japan in Zuid-Korea. Via het internet zullen de chocoladerepen ook besteld kunnen worden in België, de Verenigde Staten, Hongkong, Macao, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland.

Barry Callebaut ontstond in 1996 uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. De hoofdzetel van de groep bevindt zich in Zürich. De chocoladefabriek in het Oost-Vlaamse Wieze is de grootste ter wereld. Ook in Halle is er een productiesite.