Bastian Schweinsteiger blijft langer bij MLS-club Chicago Fire

Bastian Schweinsteiger voetbalt ook volgend jaar bij het Amerikaanse Chicago Fire. Dat heeft het team uit de Major League Soccer (MLS) donderdag bekendgemaakt. De voormalige aanvoerder van de Duitse Mannschaft, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd, speelt sinds maart vorig jaar bij het team uit Illinois.

“Ik hou van de stad, de sport en het gevoel om wedstrijden te winnen”, verklaarde Schweinsteiger op de clubsite. “Ik kijk dus uit naar het nieuwe seizoen met Chicago Fire. Hopelijk kunnen we samen vooruitgang boeken en succes bereiken.”

Bastian Schweinsteiger verhuisde na een lange en succesvolle carrière bij Bayern München (o.a. acht landstitels, Champions League in 2013) in de zomer van 2015 naar Manchester United. Onder José Mourinho kreeg de Duitser, die getrouwd is met ex-tennisster Ana Ivanovic, echter amper speelgelegenheid. Daarom verkaste hij in maart 2017 naar Chicago Fire.