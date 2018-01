Villarreal bevestigt megatransfer van goudhaantje Cédric Bakambu

Villarreal kan niet langer rekenen op de diensten van spits Cédric Bakambu. Dat maakte de Spaanse eersteklasser bekend op haar website. De Franse Congolees heeft zijn contract bij de geelhemden laten ontbinden en zou volgens diverse media voor een monsterbedrag op weg zijn naar het Chinese Beijing Guoan.

Bakambu zou zo de duurste Afrikaanse voetballer ooit worden. De officiële transfersom zou om en bij de 44 miljoen euro bedragen, maar omwille van de extra belasting die in China werd ingevoerd op transfers van buitenlandse spelers, zou de totale kost van de transfer voor Beijing Guoan op 78 miljoen euro liggen.

De 26-jarige Bakambu opende zijn profcarrière bij zijn opleidingsclub Sochaux (2010-2014). Na een succesvol seizoen in Turkije bij Bursaspor haalde Villarreal de aanvaller in de zomer van 2015 naar El Madrigal. Daar ontpopte Bakambu zich met 47 goals in 105 officiële duels tot de smaakmaker van het team.

Villarreal, dat met Carlos Bacca (ex-Club Brugge) en Enes Ünal (ex-Racing Genk) twee spitsen met een verleden in de Jupiler Pro League onder contract heeft staan, staat momenteel vijfde in de Primera Division, met 31 punten na 19 speeldagen.

Beijing Guoan beëindigde de Chinese Super League vorig jaar als negende. Het nieuwe seizoen start er in maart.