Beruchte exhibitionist van Ham opgepakt

Beringen - Bij de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo liepen sinds halfweg 2017 vaak klachten binnen over een exhibitionist die passanten lastigviel op of in de omgeving van het toeristisch fietspad tussen Ham en Tessenderlo. Na een lange zoektocht meldt de politie dat ze de man konden vatten.

Op dinsdag 16 januari liep, na een periode van radiostilte, opnieuw een klacht binnen van iemand die werd lastiggevallen door een man die zijn geslachtsdeel toonde. De verdachte vertoonde zich aan enkele jongeren en maakte oneerbare gebaren. Op basis van de beschrijving kon een interventieploeg, die snel na de feiten ter plaatse was, een man oppakken.

Er zijn aanwijzingen dat het bij alle feiten om dezelfde verdachte gaat. Die man, een 52-jarige, werd donderdag verhoord.

Burgemeester onder vuur

De burgemeester, Dirk De Vis (CD&V), kwam eerder onder vuur te liggen toen hij eerdere feiten van mogelijk dezelfde exhibitionist weglachtte. “Ach, we leven in een pornografische maatschappij en u zegt mij dat er iemand gechoqueerd is door een piemel,” klonk het toen onder meer. “Wat kan ik doen? We kunnen moeilijk de politie dag en nacht laten surveilleren in die buurt. Zolang de situatie niet levensbedreigend is, nemen we geen actie.”

Die actie werd dus wél genomen. Na een lange zoektocht heeft de politie een verdachte gearresteerd.