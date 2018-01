Trump past plannen grensmuur aan de realiteit aan

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump lijkt haar plannen voor de bouw van een muur langs de 3.000 kilometer lange zuidgrens met Mexico stap voor stap te herzien. De stafchef van het Witte Huis en vroegere minister van Binnenlandse Veiligheid, ex-generaal John Kelly, verklaarde onder andere op Fox News dat “Trump zijn kijk op de zaken heeft veranderd”. Regeren is lastiger dan een verkiezingsstrijd.

De president verklaarde donderdag op Twitter dat een doorlopende muur nooit ter discussie heeft gestaan. “Er wordt geen muur gebouwd waar er een natuurlijke bescherming voorhanden is, zoals bergen, moerassen, kolkende rivieren of water”. Mexico zal de muur in elk geval betalen, “direct of indirect”, tweette Trump. Ook hij sprak -net zoals in Mexico en vele experten- zijn eigen stafchef tegen. Trump zelf had al eens het idee geopperd om op de muur zonnepanelen te plaatsen en de bouw door de productie van elektriciteit te financieren.

De president heeft voor zijn bouwplannen Amerikaans belastinggeld nodig. In de escalerende discussie over een mogelijke “shutdown”, wanneer de regering het schuldenplafond heeft bereikt, is de financiering praktisch onmogelijk. Zelfs indien Trump zijn eigen partij van het belang van het project kan overtuigen, heeft hij in de Senaat de stemmen van Democraten uit de oppositie nodig.

Trump raamde de kosten van de muur op een 20 miljard dollar. Die zou niet meer doorlopend zijn, maar ongeveer de helft van de 3.000 kilometer afschermen en in delen -wegens betere zichtbaarheid- als hekwerk gebouwd worden. In juli had Trump al verklaard dat de muur transparant moest zijn, opdat Amerikaanse grensbewakers niet gedood zouden worden door zakken drugs die smokkelaars over de muur gooien. “Het klinkt misschien gek”, zei hij toen. “Maar als je zo’n ding op je kop krijgt, is het gedaan”. De kosten had de toenmalige bouwondernemer in 2016 nog op acht miljard dollar geschat.