Antwerp krijgt groen licht voor match tegen Club Brugge

De match van Royal Antwerp FC tegen Club Brugge van nu zondag mag plaatsvinden. Dat meldt de Antwerpse regionale zender atv donderdag.

De nieuwe Tribune 1 is al sinds eind november in gebruik, maar de Belgische voetbalbond vroeg begin deze week garanties over de veiligheid van de nieuwe tribune. De woordvoerder van burgemeester Bart De Wever meldt aan atv dat veiligheidsexperts geen tekortkomingen hebben vastgesteld bij een controle donderdag.

Antwerp krijgt dus groen licht voor de topper van zondag tegen Club Brugge.