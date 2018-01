Man United zal toch nog moeten betalen voor Alexis Sanchez, maar deze 10 toppers vertrokken ooit gratis

Alexis Sanchez tekent allicht één van de komende dagen voor Manchester United. De Chileen zit in zijn laatste jaar contract bij Arsenal en weigert te verlengen. Hij kan einde dit seizoen dus gratis vertrekken. Maar United wilt de dribbelaar nu al binnenhalen en Arsenal vraagt zo’n 40 miljoen euro. Dus zal er toch moeten betaald worden. Het kan echter ook anders: deze tien wereldtoppers maakten ooit een gratis toptransfer.

1. Andrea Pirlo

Foto: Photo News

AC Milan maakte in het seizoen 2011-2012 de kapitale fout om Andrea Pirlo te laten vertrekken naar Juventus. Hij was overbodig geworden bij de Milanezen. Bij Juve schitterde de Italiaanse maestro als vanouds. Hij speelde er de pannen van het dak en werd in 2012,2013 en 2014 opeenvolgend verkozen tot Speler van het jaar in de Serie A.

2. Ruud Gullit

Foto: REPORTERS

De Nederlandse legende ging op zijn 32ste in 1995 gratis van Sampdoria naar Chelsea. Hij speelde er als middenvelder en kreeg er zelfs de functie van speler-coach. in 1997 won hij als speler-coach de FA Cup met Chelsea.

3. Robert Lewandowski

Foto: EPA

In 2014 kon Bayern München de Poolse topspits gratis wegplukken bij Borussia Dortmund. Hij zat in zijn laatste contractjaar en kon vrij vertrekken. De transfer was enorm controversieel, omdat Bayern het jaar voordien ook al Mario Götze was komen weghalen bij Dortmund. De Beierse club is er niet vies van om bij de rechtstreeks concurrentie te shoppen. Lewandowski speelde vier seizoenen bij Dortmund en zit nu ook al aan zijn vierde seizoen bij Bayern, hij blijft scoren aan de lopende band.

4. Paul Pogba

Foto: Photo News

In 2012 liet Manchester United de Fransman bijna gratis vertrekken naar Juventus, ze betaalden een vergoeding van ongeveer 1 miljoen euro. Bij de Turijnse club groeide hij uit tot een absolute topper op het middenveld. in 2016 kocht United Pogba terug voor 105 miljoen euro, op die moment de duurste transfer ooit. Bij Manchester United groeit hij stilaan naar zijn topvorm toe.

5. Raúl González Blanco

Foto: IMAGEGLOBE

In 2010 kwam vertrok de Spaanse topspits naar Schalke 04, nadat hij jaren het mooie weer had gemaakt bij Real Madrid. Hij kwam op zijn 33ste aan bij Schalke en schitterde er nog twee seizoenen. Hij was het scoren nog niet verleerd, hij maakte nog 28 doelpunten in de Bundesliga.

6. Zlatan Ibrahimovic

Foto: AP

De Zweedse spits speelde voor een resem topclubs als Barcelona, Inter, Milan en PSG. In 2016 trok hij op 34-jarige leeftijd transfervrij van PSG naar Manchester United. In vier seizoenen bij PSG scoorde hij maar liefst 113 competitiegoals. Bij Manchester bevestigde hij vorig seizoen direct met 17 goals in de premier league. Hij scheurde wel zijn kruisbanden dat seizoen in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht. Momenteel speelt hij nog steeds bij United en is hij net terug van zijn blessure.

7. Steve McManaman

Foto: REUTERS

In 1999 vertrok De Engelse middenvelder Steve McManaman na negen seizoenen Liverpool gratis naar Real Madrid. Bij Los Galacticos was hij een van de absolute sterkhouders in de daaropvolgende seizoenen. Hij won met Real onder meer de Champions League in 2000, nadat hij zelf een prachtige volley scoorde in de finale. Ook in 2002 won hij met Real het kampioenenbal.

8. Esteban Cambiasso

Foto: REUTERS

De Argentijnse middenvelder ging in 2004 gratis van Real Madrid naar Inter Milaan. Tien seizoenen lang was hij de patron van het Milanese middenveld.

9. Roberto Baggio

Foto: AP

De Italiaanse cultspeler Roberto Baggio trok in 1997 transfervrij van AC Milan naar Bologna. De aanvaller was toen 30 en mocht weg bij Milan. Hij scoorde dat seizoen 22 doelpunten voor Bologna in de Serie A. Hij speelde later ook nog voor Inter Milaan en Brescia.

10. Henrik Larsson

Foto: REUTERS

Na zeven seizoenen Celtic en 242 doelpunten bij de Schotse ploeg ging de spits gratis over naar Barcelona. De Zweed speelde nog twee seizoenen voor de Catalanen en was er belangrijk met onder meer twee assists in de Champions League finale tegen Arsenal in 2006. Barcelona won die finale met 2-1.