Schilderij Magritte straks te koop op Brusselse kunstbeurs BRAFA

Brussel - “L’Oracle”, een schilderij van René Magritte uit 1931, wordt dit jaar te koop aangeboden op de Brusselse kunst- en antiekbeurs BRAFA.

“Dit relatief vroege olie op doek omvat al de karakteristieke elementen van Magritte meest herkenbare werken: de theatrale gordijnen, de witte wolkjes, de blauwe lucht, de licht-donker-contrasten en het bevreemdende vuur. Ze zijn samengebracht als in een bizar visioen uit het onderbewustzijn”, zegt Boon.

In de periode dat René Magritte “L’Oracle” schilderde, was hij net terug uit Parijs, waar hij de surrealisten rond André Breton had leren kennen. Omdat hij nog steeds niet kon leven van zijn kunst, werkte hij op dat moment in Brussel samen met zijn broer Paul in hun reclamebureau Studio Dongo.

“Dit werk is de laatste 30 jaar in privébezit geweest. Het is vers op de markt, wat uitzonderlijk is voor Magritte “, zegt Boon nog. “Er is al interesse uit Amerika voor dit werk, maar we hopen uiteraard dat het in België blijft. Er zijn hier enkele verzamelaars, die het misschien wel de moeite vinden om een werk van dit kaliber in ons land te houden.”

BRAFA vindt plaats van 27 januari tot 4 februari in Tour & Taxis.