Paus Franciscus zegent huwelijk van steward en stewardess op vlucht in Chili

Op de vlucht van Santiago de Chile naar Iquique heeft paus Franciscus het huwelijk van twee bemanningsleden ingezegend. “We danken de paus dat hij voor het eerst aan boord van een vliegtuig een kerkelijk huwelijk afsluit”, deelde de luchtvaartmaatschappij Latam mee. Nog aan boord van het toestel werd een schriftelijke huwelijksakte opgemaakt. Over de trouwringen zei Franciscus dat ze niet te strak mogen zitten, want anders doet dat pijn, maar ook niet te los, want anders vallen ze af.

Foto: EPA-EFE

Kerk kapot door aardbeving

Carlos Ciuffardi en Paula Podest hebben hun burgerlijk huwelijk al jaren geleden afgesloten, aldus meereizende journalisten. Ze konden nog niet voor de kerk trouwen, omdat hun kerk bij een aardbeving in 2010 werd verwoest. Het stel heeft twee dochters van drie en zes jaar oud.

Juiste papieren

De paus had tijdens een mis in Noord-Chili een lans gebroken voor migranten. “Laat ons aandacht besteden aan alle onrechtvaardige situaties en allerhande nieuwe vormen van uitbuiting”, zei de kerkvorst donderdag over de arbeidsomstandigheden van vele migranten. “Laat we onze aandacht vestigen op iedereen die de onopgeloste juridische situatie van veel migranten misbruiken omdat ze de taal niet kennen of niet over de juiste papieren beschikken”, zei de paus op de Lobito Campus in Iquique aan de Stille Oceaan. “Er is geen christelijke vreugde, als men deuren sluit”. Migratie is imers gebaseerd op de hoop op een beter leven. Iquique is een “land van dromen”, dat mensen van verschillende volkeren en culturen herbergt. “Laat ons ervoor zorgen dat het ook een land van gastvrijheid wordt. Laat ons van deze kans gebruikmaken om wat te leren en ons laten vervullen van de waarden, de wijsheid en het geloof, die migranten meebrengen”.

De huwelijksacte. Foto: AP

100.000 naar de mis

Rond de 30 procent van de 330.000 inwoners van Iquique zijn immigranten, vooral uit de buurlanden Peru en Bolivië, maar ook uit Venezuela, Cuba en het straatarme Haiti. Velen van hen werken in de mijnbouw.

Aan de derde mis van de paus in Chili namen bijna 100.000 mensen deel, heel wat minder dan verwacht. Ook woensdag in het zuidelijke Temuco was de opkomst eerder gering. Daar kaartte Franciscus de onderdrukking van de inheemse Mapuche-indianen aan. In Santiago de Chile waren bij de eerste mis op dinsdag rond de 400.000 mensen bijeengekomen.

De paus sluit in Iquique zijn driedaags bezoek in Chili af. Na een afscheidsplechtigheid op de luchthaven van Iquique vliegt de kerkvorst naar de Peuaanse hoofdstad Lima. Daar wordt hij door president Pedro Pablo Kuczynski ontvangen.