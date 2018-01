Serie met Jean-Claude Van Damme na één maand van de buis

“Jean-Claude Van Johnson”, de tv-serie met onze landgenoot Jean-Claude Van Damme haalt veel te weinig kijkers. Streamingdienst Amazon haalt de serie al na één maand off line.

Het zou de grote comeback zijn van Jean-Claude Van Damme. Niet in de filmzalen, maar op Prime, de Netflix-tegenhanger van Amazon. Een serie waarin de Brusselaar een verlopen actieheld speelt. Alle voortekens waren gunstig: zeker de massaal positieve reacties op de trailer die een paar maand geleden is gelanceerd.

Lees verder onder de trailer.

Maar was maar schijn. De serie haalt veel te weinig kijkers en is vandaag offline gehaald. De reeks was sinds 15 december beschikbaar. De grote Amazon-baas Jeff Bezos besliste de stopzetting zelf. Bezos wil inzetten op iets groots: hij wil voor zijn Prime-kanaal de nieuwe “Game of Thrones” laten maken.