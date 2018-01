Met seks troggelde ze oude mannen hun fortuin af, maar nu is het rijk van de ‘zwarte weduwe’ uit

De zwarte weduwe van de Côte d’Azur noemen ze haar in Frankrijk. Patricia Dagorn (57) hangt een straf van dertig jaar cel boven het hoofd omdat ze verschillende mannen op leeftijd in haar levensgevaarlijke web van moord en vergif zou hebben gestrikt. Met maar één doel: haar eenzame en gefortuneerde slachtoffers tienduizenden euro’s lichter te maken.

“We kunnen de feiten niet begrijpen of uitleggen zonder naar haar persoonlijkheid te kijken. Ze is een psychopate en een perverse narcist.” Het openbaar ministerie in Frankrijk was gisteren ...