Vier keer scoren in één match en toch uitgefloten worden door zijn eigen supporters. Hoe heeft Neymar dat klaargespeeld?

Dijon, middenmoter in de Ligue 1, werd woensdag vermorzeld in de beker door PSG. 8-0! De man met de sloophamer was andermaal Neymar, verantwoordelijk voor vier goals en een assist. En toch ging het achteraf alleen over die laatste goal, een strafschop waarvoor Neymar het publiek over zich heen kreeg. Want zijn ego speelde weer eens op. Heeft Neymar vervelende Ronaldo-trekjes? Gilles De Bilde, adept van de Braziliaan, vindt van niet.