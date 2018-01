Merkstrateeg voor VRT (en oude bekende bij Rode Duivels) moet nu ook het merk Club Brugge hip maken

Club Brugge heeft donderdag bekendgemaakt haar managementteam te versterken met Bob Madou. Hij zal als Senior Marketing Partner het merk Club Brugge verder moeten ontwikkelen. Madou zal zijn nieuwe job bij Club Brugge combineren met zijn huidige baan als merkstrateeg voor de VRT.

De Bruggelingen omschrijven de opdracht van Madou als volgt: “samen met de bestaande teams het merk Club Brugge verder ontwikkelen als love brand voor onze fans en als creatieve partner voor onze sponsors.”

De 37-jarige West-Vlaming zelf kan niet wachten om aan zijn opdracht te beginnen. “Het is een voorrecht om als Bruggeling en Club Brugge-fan in hart en nieren mijn professionele steentje te mogen bijdragen aan deze club”, legt Madou uit op de website van blauw-zwart. “Ik heb het bedrijf Club Brugge leren kennen als een erg stabiele topclub die met een weldoordachte organisatie sportieve en economische resultaten boekt en zo ontzettend veel Belgen beroert. Ik kijk er naar uit om mijn visie op merken in deze snel veranderende tijden te realiseren, samen met de straffe mensen die vandaag op Club werken.”

Foto: BELGAIMAGE

“Zijn blauw-zwarte hart maakt het plaatje compleet”

Ook manager Vincent Mannaert toonde zich enthousiast. “Ik ken Bob al lang en een samenwerking met Club Brugge was nooit ver weg”, stak Mannaert van wal. “Zijn ervaring als manager in topsport omgevingen in binnen- en buitenland in combinatie met zijn expertise als merkstrateeg voor sport- en mediamerken maken hem tot een uniek profiel dat Club Brugge nog niet in de rangen had. Zijn blauw-zwarte hart maakt het plaatje compleet en we kijken er erg naar uit om er samen in te vliegen.”

Madou was de voorbije jaren aan de slag bij de Belgische voetbalbond. Tussen november 2011 en oktober 2016 was hij er directeur strategie en communicatie. Voordien werkte hij ook al drie jaar als Performance Manager voor de Britse tennisfederatie.

Foto: Photo News