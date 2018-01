De resultaten van onze #MeToo-enquête: liggen de Vlamingen er wel wakker van, of vinden ze het allemaal wat overdreven?

Heeft het #MeToo-debat uw gedrag veranderd? Of dat van anderen? Gaat de discussie te ver of net niet ver genoeg? We peilden bij meer dan 1.500 lezers hoe zij de felbesproken hashtag beleven en ontdekten een kleine generatiekloof. Terwijl jongere mensen vooral het nut zien van de beweging, zien de ouderen de slinger doorslaan. Logisch, zeggen experts. “De jonge generatie ziet seksuele intimidatie als de laatste vorm van ongelijkheid tussen man en vrouw. Oudere vrouwen relativeren, omdat zij ook op veel andere vlakken een strijd hebben moeten leveren.”

Er zijn de Franse actrices met hun open brief over de vrees dat de slinger doorslaat. Bij ons Chris Lomme, die haar bezorgdheid deelt. Oftewel: na drie maanden palaveren over #MeToo is ook de tegenbeweging ...