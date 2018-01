Galatasaray naar kwartfinales Turkse beker, Antalyaspor uitgeschakeld

Galatasaray heeft zich donderdag weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van Turkije. Zonder Jason Denayer won Gala de return in en tegen Buca met 0-3, nadat de heenwedstrijd ook al op 3-0 was geëindigd. Danilo en Ruud Boffin strandden met Antalyaspor in de achtste finales, Geoffrey Mujangi Bia bekert wel voort met Kayserispor.

Gomis (33.), Oztekin (44.) en Feghouli (53.) scoorden voor Galatasaray. Denayer kwam niet van de bank.

Voor Danilo en Ruud Boffin eindigt het bekerverhaal in de achtste finales. Antalyaspor verloor voor eigen publiek met 0-2 van Kayserispor, dat de heenpartij al met 3-1 gewonnen had. Danilo maakte bij Antalyaspor de match vol, doelman Boffin zat op de bank. Bij Kayserispor kwamen Mujangi Bia en oude bekende Stéphane Badji (ex-Anderlecht) niet in actie.