De “bankroof” van de eeuw: hoe Carlos Tévez het Chinese voetbal te kijk zette en intussen 32 miljoen euro verdiende

“Ik kan niet gewoon vertrekken, het grote geld scheppen en terugkeren”. Dat waren de woorden van Carlos Tévez toen de Argentijnse spits in 2016 ‘zijn’ Boca Juniors verliet voor een lucratief avontuur in China. Amper een jaar later gebeurde exact wat Tévez zei dat er niet zou gebeuren, maar armer werd hij er niet van.

Tévez is altijd een buitenbeentje geweest. Een explosieve spits, maar ook een vat vol passie en emoties. Hij kwam in 2006 naar Europa om er nota bene voor West Ham United te spelen, samen met zijn maatje Javier Mascherano. Een jaar later werd hij verhuurd aan Manchester United en twee jaar later voor bijna 30 miljoen euro verkocht aan Manchester City. Tévez wisselde geweldige periodes af met heel slechte, maar won wel de Champions League en drie keer de Engelse titel. Hij herleefde even bij Juventus, kwam weer thuis bij Boca maar koos in januari 2017 voor Shanghai Greenland Shenhua.

De bonkige spits kon in China de beste betaalde voetballer ter wereld worden, een kans die hij niet wilde laten schieten. Hij moest daarvoor wel zijn jeugdliefde “via de achterdeur” verlaten want dat was niet de afspraak enkele maanden eerder. Hij speelde namelijk “niet voor het geld”. Toch koos Tévez voor de Chinese bankbiljetten. Hij werd in China onthaald als een superheld en zou er in de nadagen van zijn carrière twee seizoenen gaan meestrijden in de Chinese Super League. Maar niets bleek minder waar...

Foto: AFP

“Blessures”

Tévez kwam dankzij een jaarsalaris van 32 miljoen terecht in een traditieclub met een nieuwe coach: Gus Poyet. Shenhua had zich net geplaatst voor de voorrondes van de Aziatische Champions League en deed gewillig mee met de ‘voetbalboom’ in China. Zo ruilde Oscar in dezelfde transferperiode Chelsea voor Shanghai SIPG voor 60 miljoen. Er was dus vernieuwde hoop op succes bij Shenhua.

De club werd echter uitgeschakeld in de Champions League en kon met Tévez amper één keer winnen, in de competitie tegen Jiangsu Suning. De Argentijn zorgde voor een goal en twee assists, maar raakte drie speeldagen en een 1 op 9 later geblesseerd. Plots liep het een stuk beter voor Shenhua, dat twee keer won zonder zijn geblesseerde superster.

Die kwam echter in een mediastorm terecht toen er foto’s van hem in Disneyland opdoken. Terwijl Shenhua een competitiewedstrijd tegen Yatai verloor, amuseerde Tévez zich met zijn familie in het Chinese pretpark in Shanghai. Op trainingen was de man met een weeksalaris van zo’n 700.000 euro ook al weinig te zien, hij ging namelijk liever golfen in Buenos Aires. En ook zijn entourage van om en bij de twintig personen plus zijn familie, stak heel wat Chinezen de ogen uit. Zijn bijnaam “Homesick Boy” was dan ook snel gevonden en Tévez keerde in augustus terug naar Argentinië voor een behandeling van zijn zoveelste blessure.

Foto: AFP

Harde kritiek

Een maand later keerde de Argentijn terug naar China. Met overgewicht. Poyet liet hem dan ook uit de selectie voor de bekerfinale tegen het Shanghai SIPG van Oscar en Hulk, die Shenhua wist te winnen in twee wedstrijden. “Hij vond telkens excuses uit om terug naar zijn thuisland te gaan”, vertelde Ma Dexing van het Chinese voetbalmagazine Titan Sports aan Bleacher Report. “En de club had hem zoveel geld betaald. Misschien deed hij het gewoon daarvoor.”

Niet veel later kreeg Tévez kritiek uit eigen rangen. Shenhua-voorzitter Wu Xiaohui zei op Shanghai TV dat zijn superster “niet aan de verwachtingen voldoet wegens een gebrek aan training en fitheid.” Die woorden beantwoordde de Argentijn met een serieuze uithaal naar het Chinese voetbal. “Chinese voetballers zijn niet zo getalenteerd als Zuid-Amerikaanse of Europese. Zoals spelers die leerden voetballen als kind. Ze zijn niet goed. Zelfs over 50 jaar zullen ze niet competitief zijn.”

Het betekende meteen de doodsteek voor Tévez bij Shenhua. “Zijn kritiek kwam erg hard aan bij Chinese spelers. Ze vroegen zich oprecht af wat hij daar dan kwam doen”, aldus Dexing. Tévez speelde uiteindelijk amper twintig wedstrijden voor Shenhua. Hij scoorde vier doelpunten. Goed voor 8 miljoen per goal dus. Zijn club eindigde dat seizoen elfde in de eindstand van de Chinese Super League.

Foto: AFP

Verloren zoon

“Hij ging naar China, vulde de zak van de Kerstman met dollars en keerde terug naar Boca. Perfect”, dixit Diego Maradona nadat Tévez voor de derde keer tekende bij Boca Juniors. Hij had exact gedaan wat hij bij zijn aankomst in China gezegd had dat hij niet zou doen. De Boca-fans die hem hadden uitgespuwd na zijn keuze voor het groffe Chinese geld, sloten hem vrijwel meteen weer in de armen. ‘The People’s Player’ was weer thuis.

In een interview met TyC Sports blikte Tévez deze week dan ook met weinig heimwee terug naar zijn mislukt maar lucratief avontuur. “Toen ik in China landde, dacht ik meteen dat ik terugwilde naar Boca”, aldus de spits. “Ik ben dus voor zeven maanden op vakantie gegaan. Ik liet dan ook een Boca-clausule inschrijven in mijn contract. Ik wist dat ik ging terugkeren. Ik was dan wel een idool, de kapitein en speelde met de tien, maar er zijn andere zaken die je gemoed en verlangen bepalen.”