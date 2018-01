Zwaar verkeersongeval met twee vrachtwagens nadat chauffeur migranten in oplegger ontdekt

Op de E40 tussen Veurne en Adinkerke zijn donderdagmiddag twee vrachtwagens betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De ene vrachtwagen stond stil omdat de chauffeur transmigranten had ontdekt in zijn oplegger. De transmigranten sloegen na de crash op de vlucht, meldt het parket West-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur op de E40 richting Frankrijk. Een vrachtwagenchauffeur had lawaai gehoord en vermoedde dat er mensen in zijn oplegger zaten. Een andere vrachtwagen reed op de stilstaande truck in. Na de crash vluchtte inderdaad een groep transmigranten weg. Enkel de chauffeur van de tweede vrachtwagen liep verwondingen op.

“Het bewijst eens te meer dat de aanwezigheid van transmigranten op en rond de snelwegparkings, met de mensensmokkel en de inklimming in opleggers die ermee gepaard gaan, ernstige veiligheidsincidenten met zich meebrengt”, reageert procureur Frank Demeester. Het parket wijst erop dat de transmigranten wel vaker te voet over de autosnelweg vluchten. “Dit zijn levensgevaarlijke toestanden, in eerste instantie voor deze mensen zelf. Deze personen zijn over het algemeen donker gekleed en tijdens de nacht zijn ze bijna onzichtbaar voor het aankomend verkeer.” Ook voor dat aankomende verkeer kan een botsing uiteraard ernstige gevolgen hebben. Het gebeurt vaker dat vrachtwagenchauffeurs hun voertuig aan de kant zetten om de lading te controleren. Een mogelijke confrontatie met migranten of mensensmokkelaars is niet zonder risico, aangezien ze vaak in het bezit zijn van breekmessen of andere scherpe voorwerpen.

Politie en parket houden de situatie rond de snelwegparkings nauw in de gaten. Volgens de procureur zal de verhoogde druk op de West-Vlaamse parkings langs de E40 nog voor incidenten zorgen. “Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling kan zijn dat er eerst doden moeten vallen opdat men de ernst van de problematiek onder ogen zou zien”, waarschuwt Demeester.