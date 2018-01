Agenten ontdekken honderden kilo’s cocaïne in lading ananassen

Een gezamenlijke actie van de Portugese en Spaanse politie leverde onlangs een spectaculaire drugsvangst op toen er 745 kilogram cocaïne gevonden werd in een partij ananassen. De smokkelaars gingen erg inventief te werk om het illegale goedje te verstoppen, maar de drughandel kwam toch aan het licht na een grootscheeps onderzoek dat al sinds april aan de gang was. Negen verdachten werden gearresteerd en er werd ook een laboratorium ontmanteld waar de drugs werden versneden.

De agenten stelden vast dat een internationale bende de cocaïne via Panama naar Europa smokkelde, waar de drugs eerst werden opgeslagen in Barcelona om daarna naar Madrid te worden verscheept. De smokkelaars - die werden aangevoerd door twee Colombiaanse broers - verstopten de illegale drugs onder andere in holle ananassen, die vakkundig waren bewerkt zodat het was alsof de vruchten nog intact waren.

Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken liep het onderzoek naar de smokkelaars al sinds april 2017, en werkten agenten van Portugal en Spanje samen om de criminelen te klissen. “De internationale bende was niet aan haar proefstuk toe”, aldus Portugese rechercheurs. “Ze gingen georganiseerd te werk en worden ervan verdacht verschillende keren grote hoeveelheden cocaïne naar het Europese vasteland te hebben gesmokkeld.”

Het Iberische schiereiland is een van de draaischijven van de Europese cocaïnehandel en andere illegale substanties, die via Latijns-Amerika of Afrika naar het Europese continent worden gesmokkeld. De agenten vonden naast de drugs ook materiaal om de cocaïne te versnijden en 400.000 euro in bankbiljetten.