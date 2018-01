Trump deelt zijn Fake-Newsprijzen uit: CNN valt in de “prijzen” en econoom van The New York Times wint “goud”

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag niet minder dan elf winnaars bekendgemaakt van de voor het eerst toegekende Fake News Awards (nepnieuwsprijzen). Zoals bekend leeft Trump op voet van oorlog met een resem mediabedrijven. De hoofdprijs kende hij toe aan de bekende econoom Paul Krugman van de New York Times, die na Trumps verkiezingsoverwinning had voorspeld dat onder Trump de Amerikaanse economie geen heropleving kon kennen.

Het zilver was voor ABC News (een verhaal over Trump en Rusland dat de markten kelderde) en het blad Time, dat wist dat Trump een buste van Martin Luther King uit het Oval Office had laten verwijderen. Brons was weggelegd voor CNN: de nieuwszender bracht een stuk over hoe Donald en diens zoon Donald junior toegang hadden tot gehackte documenten van Wikileaks.

Met vier “fakee-newsverhalen” op de elf bleek CNN toch de grootste winnaar. Andere laureaten zijn The Washington Post en Newsweek.

Hét verhaal van 2017 (in de VS dan toch), Russiagate, komt in Trumps lijst amper voor. Het aantal berichten daarover, voor het leeuwendeel berichten die uitgaan van een collusie tussen Trump en het Kremlin, is dan ook onoverzichtelijk. De VS-president besliste om het hele Russiagate-epos als “één grote grap” af te doen.

Op Twitter wist een ijverige Amerikaan vast te stellen dat Trump zelf vorig jaar “1.593 leugens heeft verteld”. De Awards stellen uiteraard weinig voor, temeer daar een goede definitie van fake news nog steeds niet bestaat.