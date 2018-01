Rode Duivels leveren in voor WK, maar verdienen evenveel: FIFA-bonussen en dollarkoers maken iedereen blij

De Rode Duivels leverden zwaar in op hun premies voor het WK 2018 in Rusland. Toch gaan ze straks op het WK bijna evenveel verdienen als vier jaar geleden. Dat komt doordat de wereldvoetbalbond FIFA de premies voor de voetbalbonden gevoelig verhoogde. De Duivels krijgen straks 690.000 euro bruto per speler als ze wereldkampioen worden. In 2014 was dat 704.000 euro. De Belgische voetbalbond zelf houdt wel een pak meer over. En dus is iedereen blij.