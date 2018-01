Bij wereldtitel krijgt elke Rode Duivel 690.000 euro

Hoewel de Rode Duivels zwaar inleverden op hun premies voor het WK 2018 in Rusland, gaan ze straks toch bijna evenveel verdienen als vier jaar geleden. Een wereldtitel brengt elke Rode Duivel deze zomer 690.000 euro bruto op, amper 14.000 euro minder dan vier jaar geleden.

Dat is opvallend, want eind augustus werd een akkoord bereikt waarbij de voetballers fors inleverden. Die onderhandelingen sleepten bijna twee jaar aan en kwamen er onder druk van de voetbalbond, die de eerder afgesproken bedragen te hoog en onverantwoord vond. Ter vergelijking: aan de kwartfinale op het WK in Brazilië hielden de Rode Duivels meer over dan wat de Duitsers als wereldkampioen (300.000 euro per speler) kregen.

Toch leverden de Duivels wel degelijk in: globaal bekeken zo’n 15 procent tegenover de vorige overeenkomst. Alleen keert de FIFA nu een pak meer prijzengeld uit, waardoor het bedrag ongeveer hetzelfde is gebleven.

