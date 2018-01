“Pure chaos”: hoe het noodnummer tijdens het stormweer in het honderd draaide

Een zware storm heeft gisteren een spoor van vernieling door Vlaanderen getrokken. Het noodnummer 1722, dat moest zorgen dat dat ándere noodnummer 112 niet overbelast zou raken, raakte binnen de kortste keren zélf overbelast. Waarop verschillende brandweerzones nog andere callcenters met andere nummers oprichtten. Bent u nog mee? “We hadden dit aangekondigd”, zeggen de vakbonden. “Je kan zoiets nooit bolwerken met twee man en een paardenkop.”

Is het een levensbedreigend noodgeval (is er een boom op een mens gevallen)? Bel dan 112. Is het erg, maar niet levensbedreigend (is er een boom op uw gazon gevallen)? Bel dan 1722. Dan hou je de 112 vrij voor mensen die echt in nood zitten. Dat is de theorie.

KAART.Bekijk hier hoe hard de storm heeft toegeslagen in jouw buurt

De praktijk van gisteren is enigszins anders uitgedraaid. Toen het stormweer gisteren over Vlaanderen trok, met rukwinden tot 119 kilometer per uur, belden mensen massaal naar het speciaal geactiveerde 1722 voor ontwortelde bomen, kapot gewaaide ruiten, enzovoort. Maar daar nam in veel gevallen niemand op, omdat de medewerkers de duizenden ­telefoontjes niet aankonden. De wachttijd om binnen te geraken, liep op een bepaald moment op tot meer dan een uur. Gevolg: mensen begonnen tóch weer naar de 112 te bellen. En de brandweer van Antwerpen lanceerde dan maar een eigen callcenter met een eigen 03-nummer.

“Pure chaos”, zegt Alain Schellekens, ACOD-afgevaardigde van de noodcentrale 101. “Maar je kon dit natuurlijk al van ver zien aankomen. De 1722-oproepen komen in dezelfde meldkamer aan als die van de 112. Er is een noodnummer bijgekomen, maar er is niet méér personeel in dienst genomen. Het is allemaal goed bedoeld, maar met twee man en een paardenkop kan je zoiets nooit bolwerken.”

Wachttijden? Onvermijdelijk

Uiteindelijk kwamen gisteren 31.221 oproepen binnen bij 1722. Dat nummer bestaat pas sinds augustus en wordt geactiveerd bij noodweer. “Die ruim 30.000 oproepen zijn een absoluut record”, zegt Erwin Hertens, directeur van de dienst 112.

En dus waren wachttijden onvermijdelijk, zegt Hertens. “Onze operatoren kunnen elk dertig oproepen per uur behandelen. Met de 30.000 oproepen voor de storm hadden we dus eigenlijk 200 mensen moeten inzetten. Je begrijpt dat zoiets onmogelijk is. Er zijn dus wachttijden ontstaan. Dat is jammer, maar helaas onvermijdelijk.”

Hoeveel mensen gisteren dan effectief aan de telefoon zaten in de noodcentrales, kon Binnenlandse Zaken niet zeggen. “We hadden wel extra personeel opgeroepen”, zegt Thomas Biebauw van de FOD Binnenlandse Zaken.

VIDEO. De strafste beelden van de storm: mensen worden weggeblazen, toilet vliegt over fietspad

De brandweer van Antwerpen was niet tevreden over de gang van zaken. “Het is pas de vierde keer dat het nummer ge­activeerd werd. Maar het is toch duidelijk dat er wat kinderziektes zijn”, zegt woordvoerder Kristof Geens. “En het is ook duidelijk dat er een campagne nodig is om duidelijk te maken welk nummer voor welke situatie dient. En dat je niet nog eens moet bellen om te vragen wanneer de brandweer nu komt.”

“Het belangrijkste is toch dat er meer personeel nodig is om de toevloed beter aan te kunnen”, zegt Schellekens.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vindt nochtans dat het nummer “gewerkt” heeft. “Het is goed dat het al goed ingeburgerd is, hoewel het nog maar pas bestaat. De operatoren in de noodcentrales hebben uitzonderlijk werk geleverd.”