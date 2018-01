Rangelo Janga, een shot Blue Curaçao voor AA Gent: “Toen Kluivert me belde, dacht ik dat het een grap was”

Rangelo Janga (25) is de vierde winteraanwinst van AA Gent. Een grote, sterke Nederlandse aanvaller die uitkomt voor de Curaçaose nationale ploeg en een ongewoon parcours heeft afgelegd. Toen hij in 2015 na een avontuur in de Cyprio­tische tweede klasse maandenlang geen club vond, leek zijn carrière voorbij. “Meneer Lou­wagie zei dat ik me moet spiegelen aan het ­parcours van Laurent Depoitre”, zegt hij.

Michaël Van Damme