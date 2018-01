Limburgse Syriëstrijdster (28) opgepakt samen met man en kinderen

De Limburgse Syriëstrijdster Amina Ghezzal (28) is opgepakt in de Turkse stad Kayseri, ­samen met haar nieuwe echtgenoot en twee kleine kinderen. Ze zal ­wellicht aan ons land worden uitgeleverd.

De Limburgse ­verdween begin oktober 2013 uit haar appartement in Beverlo. ­Ghezzal werkte in Brussel, en ze zou haar vriend uit Vilvoorde achterna gereisd zijn. Haar vader vertelde ­later dat hij contact hield: “Ze is in Syrië om zieken te verzorgen.”

Ghezzal werd op 7 januari opgepakt samen met haar echtgenoot Muhammed Alhamad (25). Afhankelijk van de bron zou de man een Syriër dan wel een ­Algerijn zijn. Het koppel had twee kleine kinderen bij, al is het niet duidelijk of Ghezzal de moeder is.

Volgens Turkije maakten ze allebei deel uit van ISIS. Alhamad zou een imam geweest zijn. In Kayseri zou in ­dezelfde periode ook de “minister van landbouw van ISIS” opgepakt zijn. Of er een verband is met het koppel, is niet duidelijk.

Er is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Ghezzal. Vorig jaar keerden maar vijf personen ­terug: één man en vier vrouwen. Ook zij hadden acht kinderen bij.