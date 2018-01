Krantenwinkel stuurt zelf minderjarige af op pop-up van Nationale Loterij

Een krantenwinkel in Luik heeft de Loterij een koekje van eigen deeg gegeven. De Loterij stuurt geregeld minderjarige mysteryshoppers naar winkels om te zien of ze de regels wel respecteren. De verkoop aan minderjarigen is namelijk verboden. Toen de Nationale Loterij vorige maand in Luik een pop-up startte naar aanleiding van de feestdagen, stuurde een krantenwinkel van achter de hoek er een meisje van zeventien op af.

“Ze kon er zomaar een Win for Life kopen”, zegt Mathieu Brion, de bewuste dagbladhandelaar, in de Waalse Sudpresse-kranten. “Iets later stapte ze er nog eens naartoe en kon ze zelfs voor een tweede keer zo’n biljet kopen. Als wij verkopen aan minderjarigen, krijgen we een boete, en moeten we 10 procent van onze Loterijverkoop afstaan. Terwijl zij het zelf zomaar doen.”

De Loterij betreurt het voorval maar laat ook weten “dat het meisje er meerderjarig uitzag”. “Ze was ook zwaar geschminkt. Binnenkort zitten we wel nog eens aan tafel met de dagbladhandelaar.” En dat was net de bedoeling van Brion, want zo kan hij de Loterij duidelijk maken dat het niet altijd even makkelijk is om op drukke momenten te controleren of iemand al dan niet meerderjarig is.