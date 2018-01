Nog nooit een duif vastgepakt, maar voor bedrog met spookleden bij Duivenbond draaiden ze hun hand niet om

Oostkamp -

Nog nooit hadden ze een duif vastgepakt, en toch waren ze lid van een duivenclub. Het maakte niet uit. Zolang het ledenaantal maar werd opgedreven. Het doel: zwaarder kunnen doorwegen in de ­Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. Vier West-Vlaamse leden zijn nu tot zes jaar geschorst wegens verkiezingsfraude. Eén van hen is de ondervoorzitter van de bond. In een club binnen zijn arrondissement waren liefst 94 leden vals.