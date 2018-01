CLUBNIEUWS. Anderlecht mikt nu op spitsen van Moeskroen en Genk, De Camargo sluit terugkeer niet uit

Anderlecht heeft bijna geen spitsen meer. Alleen Lukasz Teodorczyk en de teruggekeerde Sylvère Ganvoula zijn er nog en dus is de prioriteit van RSCA nu een nieuwe aanvaller. Daarvoor zijn ze nu uitgekomen in de eigen, Belgische competitie. Paars-wit mikt nu op de spitsen van Moeskroen en Genk. En wie in België nog een spits zoekt: Igor De Camargo (34) staat niet weigerachtig tegenover een rentree naar de Jupiler Pro League. Uw clubnieuws van de dag.

Anderlecht mikt op Bolingi en volgt Schrijvers, Vanhaezebrouck sprak met Vranjes

Anderlecht wil Jonathan Bolingi (23), die nu door Standard wordt uitgeleend aan Moeskroen. De bewegelijke maar toch 1.88 meter grote aanvaller was dit seizoen al goed voor 7 goals en 2 assists in 20 matchen en is daarmee een revelatie. Het wordt wel een complex dossier aangezien Bolingi nog eigendom is van de Rouches. Paars-wit bekijkt zowel de huur- als aankoop­mogelijkheden.

Bolingi is wel een Congolees en Anderlecht heeft ook Belgen nodig met het oog op volgend seizoen. Daarom staat ook Siebe Schrijvers (21) van Genk op hun lijst. Logisch: een flankaan­valler met een actie, en medio 2019 einde contract. De geruchten lopen al even. “Ik kreeg daarover een sms van een vriend”, aldus Schrijvers. “Maar ik concentreer me 100 procent op Genk en weet zelf van niets. Met Genk zijn er ondertussen gesprekken over een contractverlenging en die verlopen in een positieve sfeer.” Schrijvers was al goed voor 5 goals en 2 assists in 24 matchen. Zijn ­dossier is meer iets voor in juni.

Met het geld van Stanciu wil Anderlecht ook nog een verdediger halen. Voor de defensie heeft Hein Vanhaezebrouck een duidelijke voorkeur voor AEK-verdediger Ongjen Vranjes (28). Hij sprak zelfs al met de Bosniër en die was erg gecharmeerd door Hein. Ook omdat de speler al inlichtingen inwon bij ­Danijel Milicevic, ex-Gent en zijn ploegmaat bij de Bosnische nationale ploeg, over de werkwijze van Vanhaezebrouck. Of het tot een deal komt, blijft zeer de vraag. ­Vranjes stuurde woensdag zijn kat naar de training om een doorbraak te forceren, maar had daarna een gesprek met het clubbestuur. Zij zeiden hem dat hij niet weg mag om sportieve redenen. AEK staat tweede op 1 puntje van leider Olympiakos en speelt nog in de 1/16de finales van de ­Europa League tegen ­Dynamo Kiev. Daarom weigerde AEK al de drie huurvoorstellen die Anderlecht deed. Alleen met een verplichte aankoopoptie van 2,2 miljoen kan het nog tot een doorbraak komen, maar Vranjes trainde gisteren weer mee met het A-team en trainer ­Manuel Jimenez sloot het incident af: “Iedereen maakt fouten.” Anderlecht tast al andere opties af en daarbij vallen de namen Tosca (Betis), Doria (Marseille) en Igor Rabello (Botafogo). (mg, jug)

De Camargo sluit terugkeer naar België niet uit

Wie in België nog een spits zoekt: Igor De Camargo (34) staat niet weigerachtig tegenover een rentree naar de Jupiler Pro League. De Braziliaanse-Belg zit nu aan 10 goals en 5 assists in 15 competitieduels bij AEL Limassol in Cyprus. Zijn drie goals waren ook belangrijk in de Champions ­League-voorrondes waardoor AEL op het kampioenenbal in een groep zat met Real, Dortmund en ­Tottenham. Even liep het wat moeilijker toen De ­Camargo tijdens een mindere periode van AEL zijn jonge ploegmaats verdedigde tegenover de coach, maar dat is ondertussen uit­geklaard. In januari scoorde De ­Camargo al 4 keer in 4 duels, maar omdat zijn contract afloopt in juni en AEL nog wat geld wil, is de spits bereid te luisteren naar alle voorstellen.(jug)

Foto: Photo News

Siani: “Oostende vraagt te veel”

Sébastien Siani (31) voetbalt nog steeds bij KV Oostende. En dat knaagt. De aanvoerder droomt al sinds de zomer van een lucratief en exotisch avontuur, maar volgens hem plakt KVO een prijs van 1 miljoen euro op zijn hoofd. “KVO beloofde zich flexibel op te stellen, maar ze vragen te veel”, zucht de Kameroener. “Ik kwam gratis naar Oostende en gaf vijf jaar alles. Ik begrijp dat Oostende iets wil vangen voor mij, maar ik hoop op een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.” In december werd Al-Jazira genoemd als mogelijke kandidaat. “Er is interesse, maar een concreet bod was er nog niet”, aldus de middenvelder.

KV Oostende trainde gisteren een voorlaatste keer in de aanloop naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Antonio Milic ontbrak op training. De verdediger had wat last en bleef binnen. Vandaag moet blijken of hij fit raakt. Bij Oostende kijken weer heel wat spelers en leden van de staf uit naar de confrontatie met KVK. Zowel Capon als Tomasevic hebben een Kortrijks verleden. Cercle Brugge is fel geïnteresseerd in Joseph Akpala. De spits is op overschot en mag eventueel beschikken. (jve)

Club Brugge: Gabulov krijgt 1, Diatta 11

Voor de uitwedstrijd op Antwerp zijn de drie nieuwkomers van Club Brugge voor het eerst speelgerechtigd. Afgelopen week kreeg het drietal ook een definitief rugnummer toegewezen. De Russische doelman Vladimir Gabulov, die zondag waarschijnlijk zijn debuut maakt, erft het nummer 1 van Butelle. Ivan Tomecak (ex-KV Mechelen) speelt vanaf nu in het blauw-zwart met nummer 14 op de rug. Ten slotte kreeg Krépin ­Diatta, die nog steeds niet uitgeleend is en dus meetraint, het rugnummer 11 toegewezen.(jve)

AA Gent: Braziliaan op proef

Joao Gabriel Ferreira Gomes (21), een transfervrije Braziliaanse offensieve middenvelder die vorig seizoen actief was bij het Portugese Desportivo des Aves, is momenteel op proef bij AA Gent. Woensdag kwam hij aan de aftrap in de oefenwedstrijd van de Gentse beloften op bezoek bij Dikkelvenne (eindstand 2-1). Ook de volgende dagen blijft Gomes meetrainen bij de Gentse beloften.(ssg)

Foto: BELGA

KRC Genk: Trossard bezoekt Kompany-dokter

De revalidatie van Leandro Trossard sleept aan omdat hij hinder heeft van een kleine vochtophoping rond spier- en peesweefsel. Volgende vrijdag trekt hij voor een speciale controlescan naar dokter Ramon Cugat in Barcelona. Cugat is de specialist die onder anderen Vincent Kompany en Kara Mbodj behandelt. Geeft hij groen licht, dan kan Trossard na de Limburgse derby van 27 januari weer aansluiten bij de groep. Intussen krijgt de Genkse linksbuiten een aangepast programma. (mg)

KV Mechelen: Ook De Bie tekent tot 2020

In navolging van Hannes Smolders enkele maanden ­geleden, kreeg ook Maxime De Bie (een profcontract. De 17-jarige centrale verdediger, die in de zomer van 2015 overkwam van Lierse, tekende tot juni 2020.(dvd)

KV Kortrijk: Papazoglou komt in aanmerking

De na een uitleenbeurt in Noorwegen ­teruggekeerde Papa­zoglou is weer een ­volwaardig lid van de A-kern, traint dagelijks mee en komt in aanmerkingen voor de matchen. Vanloo en Bruzzese zijn out, ook Rolland revalideert nog. Voor de match van dinsdag op Moeskroen geldt er geen combi­regeling. Fans kunnen op eigen houtje gaan, maar kunnen ter plaatse wel geen tickets ­kopen. De bezoekers­loketten van Moeskroen gaan wegens ­verbouwingswerken niet open. Youcef Attal werd uitgeroepen tot beste jongere in zijn thuisland Algerije.(kv)

Foto: Photo News

Lokeren: De Sutter hervat training

Gisteren genoten de manschappen van Peter Maes van een vrije dag. ’s Avonds organiseerde de club een nieuwjaarsreceptie. Goed nieuws was er voor Tom De Sutter. De spits trainde woensdag opnieuw mee met de groep. Robin Söder hervatte woensdag de individuele training, maar blijft twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Gent. De ­revalidatie van Marko Miric en Mijat Maric ­verloopt voorspoedig, maar voor een selectie komen ze nog niet in aanmerking.(whb)

STVV: Charisis niet tegen Waasland-Beveren

Gisteren werd er één keer getraind in Sint-Truiden. Charisis (aanhechting van de buikspieren) en Gueye (adduc­toren) kregen een sessie aquajogging voorgeschoteld. Zij zijn niet inzetbaar tegen Waasland-Beveren. Kotysch (heupbuiger) trainde niet, maar hij zit sowieso een schorsing uit dit weekend. Op Ceballos blijft het voorlopig wachten.(gus)

Waasland-Beveren: Nieuwe grasmat goedgekeurd

Waasland-Beveren maakte van de winterstop gebruik om de Freethiel onder handen te nemen. Zo werd er nieuwe verlichting geplaatst en een nieuwe grasmat aangelegd. Die grasmat werd woensdagmorgen gekeurd door een afgevaardigde van de voetbalbond en die verklaarde het terrein speelklaar.

Waasland-Beveren gaat vanaf volgend seizoen ook een partnership aan met Uhlsport. De komende drie seizoenen zal Uhlsport de Waaslanders voorzien van wedstrijd -en trainingskledij, zowel voor het eerste elftal als voor alle jeugdploegen.(whb)

Zulte Waregem: Meer dan 1.000 fans naar Mechelen

Essevee zal kunnen ­rekenen op een waar supporterslegioen dat hen Achter de Kazerne zal aanvuren om de zege te bemachtigen. Meer dan 1.000 fans maken de verplaatsing naar Mechelen voor de levens­belangrijke degradatietopper tegen Malinwa. De supporters­federatie EsseveeFANS en het clubbestuur betalen de busverplaatsing.

Op sportief vlak is iedereen fit. Coach Francky Dury (foto) kan dus behoudens tegenslagen tijdens de laatste trainingen rekenen op zijn voltallige spelerskern.(jcs)