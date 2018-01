Zo zullen de frietkoten in Brussel er straks allemaal uitzien

Brussel -

Geen verloederde barakken meer in Brussel, want daar werd gisteren het frietkot 2.0 onthuld: een kubus met spiegels, ontworpen door een Gents architectenbureau. De oude chalets in ­onze hoofdstad worden dus opgelapt en dat is maar goed ook, vindt frietoloog Paul Ilegems. “De barak is deel van onze cultuur, dus we moeten ze zo lang mogelijk bewaren.”