“Beperking of niet, ik weet al van mijn 7de dat ik Prins Carnaval wil worden”

Aalst -

Op zijn 7de werden zenuwen in zijn rug doorgeknipt. Op zijn 18de werden zijn benen gebroken om beter te stappen. “En al die tijd wist ik: in 2018 ga ik voor Prins Carnaval”, zegt Alex De Kegel (24). En kijk, morgen is D-day, en beslist Aalst of hij zijn droom kan waarmaken. “Dansen kan ik niet. Maar er zijn manieren om dat te verdoezelen.”