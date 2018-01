Dat deze man het stormweer overleefd heeft, mag je gerust een mirakel noemen

Rijkevorsel -

Hij was op weg naar huis en reed al in zijn eigen straat toen de stormwind donderdag een mastodont van een boom op zijn auto blies. Maar Louis Van de Mierop (71) hield er alleen een pleister op zijn hoofd aan over. “Elke keer als ik de foto’s zie, besef ik weer hoe waanzinnig veel chance ik heb gehad."