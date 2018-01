Stemming in Senaat beslist over tijdelijke financiering en mogelijke “shutdown”

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd dat in een tijdelijke financiering van de federale staat voorziet tot 16 februari. De tekst werd in het lagerhuis van het Congres, waar de Republikeinen een ruime meerderheid hebben, goedgekeurd met 230 stemmen tegen 197. In de Senaat, waar de Republikeinen over slechts de kleinst mogelijke meerderheid beschikken, lijkt de wet echter niet op voldoende steun te kunnen rekenen.

De wet moet een zogenaamde “government shutdown” vermijden. Vlak voor kerst was ook al een tijdelijke begroting goedgekeurd, die de federale agentschappen in staat stelde om te blijven functioneren tot en met vrijdag 19 januari. Een verlenging tot midden februari nam donderdag dus de eerste horde in het Huis van Afgevaardigden, maar de Senaat moet zich vrijdag, vlak voor de deadline om middernacht, nog uitspreken over de wet.

In het hogerhuis dreigt de tekst echter te stranden. De Republikeinen hebben er slechts 51 van de 100 zetels, terwijl 60 stemmen nodig zijn om het wetsontwerp goed te keuren. Aangezien al drie Republikeinse senatoren te kennen gaven dat ze tegen het maatregelenpakket zullen stemmen, zouden minstens twaalf Democraten nog van gedacht moeten veranderen. De Democratische partij beweert echter dat ze al genoeg stemmen heeft om de tekst te kelderen.

De Democraten zijn gekant tegen de wet, omdat zij in ruil voor hun steun beschermingsmaatregelen willen voor honderdduizenden “Dreamers”. Foto: EPA-EFE

Democraten willen regeling voor “Dreamers”

De Democraten zijn gekant tegen de wet, omdat zij in ruil voor hun steun beschermingsmaatregelen willen voor honderdduizenden jonge “Dreamers”, die het risico lopen om gedeporteerd te worden. President Donald Trump besliste namelijk om het DACA-programma (Deferred Action for Childhood Arrivals) van zijn voorganger Barack Obama te laten uitfaseren vanaf maart.

In 2017 werden door tijdelijke financieringswetten al drie “shutdowns” vermeden. De laatste keer dat het effectief zo ver kwam was in 2013, toen de Republikeinen zonder succes Obamacare probeerden te kelderen.