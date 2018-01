Auto rijdt in publiek in Rio: baby gedood, tiental gewonden

Een auto is in een groep mensen gereden op het bekende Copacabana-strand in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Een baby van acht maanden zou daarbij omgekomen zijn, en een tiental mensen raakte gewond.

Op een druk wandelpad langs het beroemde strand van Copacabana in Rio is een auto donderdagavond rond 20 uur lokale tijd in een groep mensen gereden. Een baby van acht maanden is daarbij overleden, en elf à vijftien mensen raakten gewond.

Er zijn geen indicaties dat het gaat om een terreuraanval; het incident zou een ongeval zijn, zegt de politie. De bestuurder zou de controle over het stuur zijn verloren.

De bestuurder van de wagen vluchtte na het ongeval weg, maar kon snel gearresteerd worden. Hij verklaarde dat hij een epilepsieaanval had gekregen en in zijn wagen werd medicatie voor de behandeling van epilepsie gevonden. De man werd geïdentificeerd als de 41-jarige Antonio de Almeida Anquim. Hij wordt onderzocht in het ziekenhuis.

Volgens getuigen reed de wagen over een fietspad en het wandelpad, raakte hij mensen, tafels en stoelen, en kwam hij tot stilstand op het strand. De voorruit van de zwarte Hyundai was gebroken en het dak ingedeukt.

Lokaal politieofficier Angelotti zegt dat omstanders woedend reageerden. “We kwamen net op tijd om te voorkomen dat de bestuurder gelyncht zou worden.” Een getuige bevestigt dat verhaal.

Foto: AFP

