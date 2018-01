Zimbabwaanse oppositieleider omgekomen bij helikoptercrash in Verenigde Staten

Roy Bennett, een prominent figuur binnen de oppositie in Zimbabwe, is donderdag samen met zijn vrouw en drie anderen omgekomen bij een helikoptercrash in de Amerikaanse staat New Mexico. Dat meldden de politie en zijn partij. De precieze omstandigheden van de crash zijn nog niet bekend. Er werd een onderzoek geopend.

Foto: AFP

De helikopter had naast Bennett nog vijf andere mensen aan boord, onder wie zijn vrouw. Slechts een van de inzittenden overleefde de crash en kon om hulp bellen met zijn gsm. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Raton, aan de grens met Colorado. In die staat leefde de 60-jarige staatsburger van Zuid-Afrika al meerdere jaren in ballingschap.

De Beweging voor Democratische Verandering Zimbabwe (MDCZ) bevestigde donderdag het nieuws op sociale media. Als lid van MDCZ was Bennett een felle criticus van voormalig president Robert Mugabe. Hij was een van de weinige blanke politici die in Zimbabwe enige invloed kon vergaren in de laatste jaren.

Heel wat kopstukken binnen de MDCZ reageren dan ook aangeslagen op het nieuws. “Wat een klap voor onze strijd”, tweette onder meer oppositiefiguur en voormalige minister van Financiën Tendai Biti. De voormalige onderwijsminister David Coltart noemt Bennett en zijn vrouw “twee van Zimbabwe’s grootste patriotten”.