MIVB reed in 2017 recordaantal van 401 miljoen ritten

Brussel - De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB heeft in 2017 het recordaantal van 401 miljoen ritten gerealiseerd. Dat zijn 31,5 miljoen ritten meer ten opzichte van 2016, of een stijging met meer dan 8 pct. Het is de sterkste stijging van de afgelopen tien jaar. Dat meldt de MIVB vrijdag op basis van de eerste ramingen.

Op tien jaar tijd namen de rittenaantallen met ruim 44 pct toe, van 277,3 miljoen ritten in 2007 tot 401 miljoen ritten vorig jaar. Jaar na jaar stijgt het aantal ritten in bussen, trams en metro’s. Enkel 2016 - met een lockdown en de gevolgen van de aanslagen op 22 maart - vormt een uitzondering.

“De inspanningen op het vlak van kwaliteit van de dienstverlening en de aanhoudende investeringen van de MIVB de afgelopen jaren ten dienste van de mobiliteit in de hoofdstad maakten het openbaar vervoer duidelijk aantrekkelijker: meer comfort, meer veiligheid, betere frequenties”, aldus de vervoersmaatschappij. Ook de toenemende verkeersopstoppingen, onder andere als gevolg van de sluiting van de Brusselse tunnels, hadden eveneens een impact op de rittenaantallen, oppert de MIVB.

De sterkste stijging deed zich voor bij de verkoop van schoolabonnementen (+20 pct), gevolgd door de MIVB-maandabonnementen (+ 7 pct). De sterke toename in de verkoop van de schoolabonnementen is mogelijk een gevolg van de tariefverlaging in 2016, die zijn effect vooral liet voelen vanaf afgelopen jaar. In 2016 daalde de prijs van een schoolabonnement voor het eerste kind van 120 naar 50 euro, ofwel dezelfde prijs als een schoolabonnement voor het tweede kind (vanaf het derde kind is een schoolabonnement gratis).