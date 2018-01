Club trekt tweede doelman op enkele weken aan: voormalig Nederlands international komt over van Feyenoord

Club Brugge heeft weer een nieuwe doelman aangetrokken. De 32-jarige Kenneth Vermeer komt over van Feyenoord, waar hij tweede doelman was. Hij wordt gehuurd voor de rest van het seizoen, Club bedong ook een aankoopoptie. De leider in de Jupiler Pro League trok eerder al Gabulov aan.

De competitieleider leek lange tijd Denys Boyko binnen te halen om de concurrentie aan te gaan met Vladimir Gabulov. De 29-jarige Oekraïner was in België om de laatste hand te leggen aan zijn tijdelijke overstap van Besiktas, maar de deal ging uiteindelijk niet door wegens een gebrek aan de gewenste financiële akkoorden.

Klik hier voor het volledige transferoverzicht van de Jupiler Pro League

Feyenoord

Nu heeft Club dus wel beet: Kenneth Vermeer komt (tijdelijk) over van de Nederlandse kampioen Feyenoord. Er ligt voor de vijfvoudig Nederlands international een huurovereenkomst van zes maanden op tafel. Club bedong een aankoopoptie voor de 32-jarige doelman, die in Rotterdam op de bank was verzeild geraakt. Vermeer verloor in De Kuip namelijk de concurrentiestrijd van Brad Jones. Dit seizoen kwam hij maar twee keer in actie: één keer in de Champions League en één keer in de beker.

Vermeer was een van de eerste pistes die Club onderzocht, maar eerst was Feyenoord niet bereid om mee te werken. Nu dus wel. De doelman heeft nog een contract tot 2020 bij de Nederlandse kampioen, naar wie hij de overstap maakte in 2014. Hij kwam toen over van Ajax. Bij Club komt hij landgenoten Stefano Denswil, Jordy Clasie en Ruud Vormer tegen.

Wat met Horvath?

Door de transfer van Vermeer mag Ethan Horvath waarschijnlijk (tijdelijk) weg bij Club Brugge. De Amerikaan zou de interesse genieten van enkele buitenlandse clubs. Eerder liet Club al Ludovic Butelle naar Angers vertrekken.

“Gezonde concurrentie is altijd welkom”, reageerde coach Ivan leko alvast opgetogen. “Vermeer zal ons helpen om nog meer kwaliteit aan het team toe te voegen. We hebben de voorbije maanden veel gesproken over de doelmannenkwestie. Ons plan was om deze winter onze jonge keepers elders speeltijd te laten vergaren en terwijl ervaring binnen te halen. Nu kunnen we hopelijk stoppen over deze kwestie, we hebben stabiliteit nodig.”