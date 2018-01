Paus ziet hoe paard agente van zijn rug gooit en stopt meteen de optocht

Paus Franciscus liet donderdag meteen een optocht stilleggen, toen hij zag hoe een politievrouw van haar paard werd gegooid vlak naast zijn pausmobiel in Chili. Van zodra hij doorhad wat er gaande was, maakte hij aanstalten om te kijken of hij de vrouw kon helpen.

De paus was donderdag in Chili om een eucharistieviering voor te gaan in Iquique. Bij het buitengaan stonden er veel mensen in voor zijn beveiliging. Ook de plaatselijke politie was ter plaatse, waarvan enkele agenten met hun paard. Het dier raakte echter afgeleid tijdens de optocht en steigerde toen de paus passeerde. De agente viel met een zware klap op de grond.

Franciscus zette resoluut de optocht stil om uit te stappen en zich om de vrouw te bekommeren. De hulpdiensten kwamen aangesneld en maakten haar klaar om te vervoeren. Terwijl zijn eigen veiligheidsagenten hem omsingelde, bleef de paus bij de vrouw en sprak hij haar enkele troostende woorden toe. De vrouw die bij bewustzijn was, kreeg de zegen van de religieuze leider, vlak voor ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze zou al aan de betere hand zijn.

Paus Franciscus is ondertussen doorgereisd van Chili naar Peru. Daar zal hij vier dagen lang rondreizen om onder andere het Amazonegebied en de inheemse bevolking te bezoeken.