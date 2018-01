Francken waarschuwt voor “veldslag op snelwegparkings” nadat 40 migranten politie aanvallen

De federale politie heeft vrijdagochtend een schot moeten lossen om een aanval door een veertigtal gewapende migranten af te slaan. Tijdens een controle op het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden, langs de E40, vielen ze de politie aan met stokken. “We zien de agressie toenemen”, klinkt het bij de politie. Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) waarschuwt zelfs voor een “veldslag op snelwegparkings”.

Het parkeerterrein van Groot-Bijgaarden, langs de E40, heeft een kwalijke reputatie op het vlak van transmigranten die er in vrachtwagens proberen te kruipen om zo in Groot-Brittannië te geraken. Daarbij wordt steeds vaker ook geweld gebruikt tegen truckers. De politie houdt er dan ook geregeld controles.

Dat was ook donderdagnacht rond 2 uur het geval. “Een ploeg van de federale wegpolitie, bestaande uit zes agenten, hield de buurt in de gaten en betrapte vijf transmigranten die in vrachtwagens wilden klimmen op heterdaad. De onbekenden vluchtten de bosjes in om kort nadien terug te keren. Met versterking. Ze voerden een echte charge uit, gewapend met stokken en staven. Roepend en tierend omsingelden ze onze mensen die zich verdedigden met hun wapenstok. Er vielen klappen. Om de toestand onder controle te krijgen, werd een schot gelost in de lucht”, bevestigt politiewoordvoerder Peter De Waele van de federale politie.

“Agenten gaan nochtans niet lichtzinnig met hun wapen om en gebruiken het pas in zeer uitzonderlijke gevallen”, benadrukt De Waele.

Peter De Waele Foto: BELGA

Twee weken geleden onderschepte de federale wegpolitie op de E34 in Lille, in de Kempen, ook al een bestelwagen met dertig migranten aan boord. Toen uit Irak, Iran en Afghanistan. Toen de politie de deuren opende, ontstond er tumult en keerde de massa zich tegen de twee agenten. Ook toen moest een waarschuwingsschot - een schot in de lucht - worden gelost, bevestigt De Waele.

En ook op de snelwegparking van Rotselaar is donderdagavond een trucker aangevallen door transmigranten. De chauffeur bracht zichzelf in veiligheid door zich op de sluiten in zijn truck.

“Het incident van afgelopen nacht in Groot-Bijgaarden is meer dan verontrustend. Vroeger gingen ze lopen voor de politie, nu zetten ze de aanval in”, zegt de politie. “Het is duidelijk dat die mensen zeer gefrustreerd zijn als hun overtocht naar Groot-Brittannië mislukt of dreigt te mislukken, zeker als ze daar grote sommen geld voor betaald hebben aan mensensmokkelaars.”

Niemand aangehouden

Van de zestien personen die werden opgepakt na de aanval op de agenten, is er niemand ter beschikking gesteld van het parket. “De zestien arrestanten zijn allemaal overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken”, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde. “De personen die slagen hadden uitgedeeld, zaten niet bij de personen die werden opgepakt”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre.

“Veldslag op snelwegparkings”

Foto: BELGA

“We moeten acties blijven voeren en illegalen blijven terugsturen, zo niet zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan”, zo reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op de aanval. Volgens Francken gaat het om dezelfde illegale migranten die overdag rondhangen in de buurt van Brussel-Noord. “Overdag in en rond het Noordstation/Maximiliaanpark, ‘s nachts in een rond onze snelwegparkings op zoek naar een truck om in te klimmen”, zegt hij.

De staatssecretaris benadrukt dat er ook aan de vrachtwagenchauffeurs moet worden gedacht. “Dit zijn vaak ook ‘migranten’, maar dan wel hardwerkende, legale arbeidsmigranten. Daar hoor ik de linkse oppositie en vakbonden nooit over. Maar betogen voor mijn ontslag, dat kunnen ze als de beste”, sneert hij.

De oplossing volgens Francken? Blijven acties voeren en illegalen terugsturen. Anders zal er een echte veldslag op onze snelwegparkings ontstaan.”

Ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) reageert streng op de feiten. Hij postte op sociaalnetwerksite Twitter dat de veiligheidsdiensten streng zullen blijven optreden tegen illegale migratie en mensensmokkel.

Beter beveiligen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft de concessiehouder van de snelwegparking in Groot-Bijgaarden de opdracht gegeven de parking sterker te beveiligen. Dat een buurtbewoner zich met juridische procedures verzet tegen de beveiligingsplannen, legt de N-VA-minister naast zich neer. “We moeten eens meer zo’n keuzes maken en resoluter doorduwen wanneer de veiligheid van mensen op het spel staat. We moeten ons niet laten gijzelen”, aldus Weyts aan Belga.

Vlaams minister Weyts wijst op de inspanningen die al gebeurd zijn om de parkings langs de E40 beter te beveiligen. “In eerste instantie hebben we de parkings in Oost- en West-Vlaanderen aangepakt. Sommige parkings worden ‘s nachts gesloten en andere worden beveiligd zodat vrachtwagenchauffeurs er veilig kunnen overnachten met onder andere hoog hekwerk en goede faciliteiten. Omdat we beseffen dat de inklimmingsproblematiek zich steeds verplaatst, pakken we ook de parkings in Vlaams-Brabant aan.”