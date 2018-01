Hippe werkplek zorgt voor nieuwe dynamiek

Een nieuw jaar, een frisse start. Dat geldt zeker voor de medewerkers van technisch onderhoudsbedrijf Yontec in Hasselt. Zij verhuisden naar een nieuw kantoorgebouw, dat in alle opzichten het werk makkelijker en aangenamer moet maken. De nieuwe omgeving zorgt bovendien voor extra uitstraling om bijkomende collega's aan te trekken.

Yontec is zonder twijfel één van de snelst groeiende bedrijven in Limburg. Zaakvoerder Davy Jonckers wist op korte tijd een team uit te bouwen van 170 onderhoudstechici, die ondersteund worden door een backoffice van nog eens 15 mensen. Waar aanvankelijk het Officenter in Hasselt dienst deed als flexibel hoofdkantoor, maakte de enorme expansie de stap naar een eigen vestiging noodzakelijk. Die werd gevonden amper 100 meter verder, aan de Kuringersteenweg. Een oud gebouw dat stond te verkommeren werd omgetoverd tot een hippe kantooromgeving. De dag na Nieuwjaar werden de verhuisdozen uitgepakt.

Familie

"Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal", zegt Davy Jonckers. "Op de allereerste plaats in onze visie staat de 'Yontec Family'. We vinden het heel belangrijk dat alle collega's zich thuis voelen in ons bedrijf. Ondanks het feit dat de technici vaak alleen de onderhoudsopdrachten uitvoeren, willen we absoluut dat ze zich een team voelen, dat volgens dezelfde normen en waarden de klanten wil bedienen.”

“Dat geldt ook voor de commerciële en administratieve medewerkers. De verhuizing naar een eigen pand met alle faciliteiten, is niets meer dan een keuze om die visie maximaal te ondersteunen. Gezien de expansie die we nog voor ogen hebben, is het noodzakelijk om te investeren in de randvoorwaarden, zodat we in de beste omstandigheden ons stappenplan verder kunnen uitrollen."

Wafels

Yontec schakelde het Genkse designbureau Deusjevoo in om het gebouw te pimpen tot het Kantoor 2.0. Met erg veel zin voor creativiteit, is er een warme thuisomgeving gecreëerd. Het vast tapijt heeft frisse kleuren, met (artificieel) groen komt de natuur tevoorschijn en de houten meubelen en scheidingswanden geven een warm gevoel. Er zijn zowel open ruimtes, met knusse vergaderopstellingen, als aparte meetingrooms en ontspanningsplekjes. Een houten huisje dat dienst doet als bar, een pooltafel, een schommel aan het plafond en een goed gevulde ijskast zijn maar enkele blikvangers.

De grote ronde vergadertafels nodigen uit tot interactie. Snoep, wafels, fruit, verse soep,... de medewerkers kunnen zich naar hartenlust bedienen. En zelfs de buitenruimte, met picknicktafels en sfeerverlichting is ingericht om het de collega's zo aangenaam mogelijk te maken. Naast het esthetische is er veel aandacht gegaan naar gebruiksgemak. Ergonomisch meubilair, ingebouwde kasten, stopcontacten in de bureaustijlen,... er is de ontwerpers geen detail ontgaan.

>

>

>