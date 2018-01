Uitgever schandaalboek Ghelamco: “Wij deden nooit een bod om boek niet te laten verschijnen”

Gent - Paul Gheysens, de CEO van Ghelamco, heeft op een persconferentie verklaard dat zijn bedrijf de vraag heeft gekregen om het omstreden boek rond de door hem gebouwde Ghelamco Arena af te kopen. Uitgeverij Doorbraak ontkent dit nu met klem. De beschuldiging van Ghelamco-topman Paul Gheysens wordt "een grove leugen" genoemd.

In het boek De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien staan geen al te fraaie beweringen over de bouw van het stadion, die het Gentse stadsbestuur in een slecht daglicht gesteld hebben. Auteur Ignace Vandewalle beweert in zijn boek dat er zeer losjes werd omgesprongen met de wet tijdens de bouw van het stadion, en dat schepenen van de stad tijdens matchen van AA Gent rijkelijk eten en drinken op kosten van de club, waarvan de stad bovendien stiekem aandeelhouder blijkt te zijn.

Foto: Photo News

De stad, AA Gent en Paul Gheysens, CEO van Ghelamco, hielden vol dat er niets onreglementair gebeurd is en beloofden daar vandaag meer uitleg bij te geven op een persconferentie.

“Je maakt hier wat mee, hoor. Wat we meemaken in dit verhaal, is heel kleingeestig”, zei Gheysens daarop. “Een rechter heeft geoordeeld dat het boek mocht verschijnen, en dan hebben wij ons daarbij neergelegd. Op het moment dat we zeiden niet in beroep te gaan, werden we gecontacteerd. Betaal de kosten - 15.000 euro - en het boek verschijnt niet, zeiden ze ons. Dat wilden we echt niet. Toen hebben we niets meer van ons laten horen.”

Grove leugen

Maar uitgeverij Doorbraak ontkent vrijdag dat er zo'n bod heeft plaatsgevonden. "Nooit ofte nimmer werd enig voorstel geformuleerd om het boek niet te publiceren", zegt Karl Drabbe van Doorbraak. "Wat in de pers verschijnt is een grove leugen."

Hij geeft wel toe dat er contact is geweest tussen de advocaten van beide partijen om tot een vergelijk te komen. "Maar een bod om het boek niet te laten verschijnen is nooit aan de orde geweest."

Doorbraak heeft zich uiteindelijk wel teruggetrokken uit het project, uit vrees voor gerechtelijke gevolgen. Het boek werd in eigen beheer uitgegeven door auteur Ignace Vandewalle.