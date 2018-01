Nieuwe beelden Planckendael tonen bevalling van Kai-Mook

Mechelen - Dierenpark Planckendael heeft nieuwe beelden vrijgegeven van het moment dat olifant Kai-Mook is bevallen. De eerste Belgische olifant schonk op zaterdag het leven aan een vrouwtje. Volgens de verzorgers ging het om een zeer vlotte bevalling die zonder problemen is verlopen.

Foto: Planckendael

Het personeel van het dierenpark zag de bevalling aankomen. “We zijn toen nachtwacht blijven doen”, vertelde Ben Van Dyck, coördinator olifanten van Planckendael. “Om twee uur is haar water gebroken, en twee minuutjes later was de baby er al. Acht minuten later kon het al lopen.”

Ook voor de andere olifanten in de dierentuin was de bevalling een zeer blijde gebeurtenis. “Alle familieleden kwamen een kijkje nemen. Suki en Qiyo kwamen eens goeiedag zeggen en ze bleven allemaal goed dicht bij de nieuwe boreling.” De baby zelf van ongeveer honderd kilogram kon ook vlot drinken bij Kai-Mook en nadien een dutje doen. “Dat is het teken dat ons kleintje voldaan is en daardoor ook kan gaan slapen”, liet verzorgster Veronique nog weten.

Momenteel heeft de baby nog geen naam, maar suggesties zijn via sociale media altijd welkom met de hashtag #KaiMookMama. Daarbij is wel belangrijk dat het gaat om een meisjesnaam met Aziatische roots die begint met de letter T. De verzorgers van de olifant zullen later een naam kiezen uit de voorstellen.