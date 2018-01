Peeters start onderzoek naar gesjoemel bij ‘spoedhersteldiensten’

Minister van Werk en Consumentenzaken Kris Peeters heeft zijn inspectie de opdracht gegeven een onderzoek naar buitensporige vergoedingen bij ‘spoedhersteldiensten’ te starten. Slotenmakers of loodgieters die dringend ter plaatse moeten komen, geven volgens de CD&V-vicepremier “in veel gevallen” geen duidelijke informatie over hoeveel de klant zal moeten betalen, of laten klanten lang wachten omdat ze eigenlijk ergens anders gevestigd zijn dan ze tegenover de klant beweren.