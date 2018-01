Tiener die stenen gooide tijdens rellen riskeert twee jaar cel

Brussel - Het Brusselse parket heeft vrijdag een celstraf van 2 jaar gevorderd tegen een jongeman die betrokken was bij de rellen die op 11 november het centrum van Brussel ontsierden. De man gooide daarbij met stenen naar de politie en vernielde een verkeerslicht. Zijn advocate vroeg een autonome probatiemaatregel of een werkstraf.

Op 11 november 2017 kwam het, na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, tot rellen aan de Brusselse Beurs en op de Lemonnierlaan. Daarbij werden onder meer wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. Volgens het Brusselse parket had de jongeman een aantal stenen gegooid naar de aanwezige politieagenten en naar de sproeiwagen van de federale politie. Ook had hij een verkeerslicht vernield.

“Dit zijn zeer ernstige feiten, die veel schade hebben veroorzaakt en waarbij verschillende agenten gewond zijn geraakt”, klonk het aan de zijde van het parket, dat een celstraf van twee jaar vorderde.

Twee agenten die bij de rellen gewond raakten, stelden zich burgerlijke partij. Eén van hen was geraakt door twee stenen en was verschillende dagen in het ziekenhuis moeten blijven met een zware hersenschudding, zijn collega was gewond geraakt aan de knie.

De jongeman bekende de feiten en zijn advocate pleitte voor een autonome probatiemaatregel of een werkstraf.

“Dit is niet één van de aanstokers van de rellen, dit is een jongere die zich heeft laten meeslepen”, pleitte meester Joke Callewaert. “Hij heeft twee stenen gegooid naar de sproeiwagen en aan dat verkeerslicht geschud. Een strafblad zou zijn toekomst hypothekeren.”

Het vonnis valt op 2 februari.